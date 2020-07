Rossi: “Sono felice per la promozione della Reggiana. Sarà bello incontrare il Vicenza” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Fausto Rossi, centrocampista della Reggiana, è tra gli autori della storica promozione in Serie dei granata. Il giocatore è stato intervistato ai microfoni del Corriere del Veneto ed ha parlato anche della promozione in cadetteria del Vicenza, sua ex squadra: “Sono felice per entrambe: eravamo lì a giocarcela prima del Covid e ci sarebbe piaciuto continuare fino alla fine. Era bello vederci davanti insieme, ma adesso possiamo festeggiare entrambe. Ci siamo scritti con Marotta, Arma, Giacomelli. E con qualche altro. Mi sono complimentato con loro dopo la promozione perché mi sembrava giusto riconoscere i meriti del Vicenza. E loro hanno ricambiato dopo la nostra vittoria alla finale ... Leggi su alfredopedulla

