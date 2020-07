Ronaldo Juventus, Sconcerti: “Con lui, Sarri non potrà fare il suo gioco” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ronaldo Juventus – Mario Sconcerti ha parlato tramite i microfoni di TMW Radio nel corso del programma “Stadio Aperto”. Il giornalista ne ha approfittato per commentare la vittoria dello scudetto, del ruolo della società ma soprattutto del rapporto tra Maurizio Sarri ed il bomber portoghese. Juventus: l’analisi di Sconcerti su Sarri e Rinaldo Credo che finché ci sarà Ronaldo non si potrà fare il gioco di Sarri: nei suoi pensieri tiene occupato se stesso e altri quattro-cinque, ma la sintesi, per essere il primo anno, è stata corretta. L’annata è stata non giudicabile, i numeri raccontano il calcio: si sa che spesso si devono perdere meno di cinque ... Leggi su juvedipendenza

