Roma, Zaniolo fa chiarezza sulla sigaretta fumata in discoteca: ecco la decisione del club giallorosso (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Roma ha deciso di non prendere provvedimenti nei confronti di Nicolò Zaniolo, beccato a fumare una sigaretta in un locale di Roma, senza peraltro indossare la mascherina. Francesco Pecoraro/Getty ImagesIl giocatore giallorosso ha scatenato un polverone sui social dopo la pubblicazione del video in questione, che ha spaccato in due l’opinione pubblica tra i detrattori dell’ex Inter e i suoi difensori, intervenuti per difendere il diritto di Zaniolo a vivere la sua vita come meglio crede. La Roma ha voluto ascoltare il proprio talento, che ha sottolineato come non sia un fumatore incallito e che quella sigaretta fosse della sua fidanzata. Il club dunque non ha voluto perseguire disciplinarmente il proprio ... Leggi su sportfair

