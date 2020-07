Roma, Vivarelli: ‘Le donne sono al centro dell’azione politica di questa amministrazione’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, “Cinque centri antiviolenza aperti tra 2018 e 2019, e altri già in cantiere. Case rifugio, case per la semi-autonomia grazie all’uso dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Co-housing in appartamenti in regime di autonomia per donne vittime di violenza. Un numero whatsapp per contattare direttamente i centri antiviolenza, soprattutto durante il periodo di lockdown. Nuove linee guida per la “presa in carico integrata” delle vittime di violenza di genere. Progetto ‘A Scuola di Parità’ per promuovere, nelle scuole secondarie di secondo grado, percorsi specifici di informazione e sensibilizzazione sulla violenza e sulla parità di genere. Queste sono alcune delle iniziative che abbiamo portato avanti come amministrazione: le donne ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Roma, Vivarelli: 'Le donne sono al centro dell'azione politica di questa amministrazione'

L'Ufficio legale di Unione Inquilini di Roma parla di "un dato agghiacciante", prima dell'emergenza erano solo 20 al giorno I sindacati degli inquilini e i movimenti per il diritto all'abitare avevano ...

Cara Raggi, la Casa delle Donne vale molto più di un milione di euro

Poco più che ventenne alla scoperta dei femminismi, sono entrata per la prima volta, da via della Lungara, dentro la Casa internazionale delle donne e mi son trovata dinanzi il lungo corridoio in peno ...

