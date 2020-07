Roma, si lavora al rinnovo di Zaniolo: chiesti 3 milioni a stagione (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Roma è pronta a blindare Nicolò Zaniolo. Club e giocatore stanno trattando il prolungamento del contratto fino al 2025 Nonostante le voci delle ultime settimane, la Roma è pronta a blindare Nicolò Zaniolo. Come riporta Nicolò Schira, il club e l’entourage del giocatore in questi giorni stanno trattando il rinnovo dell’attaccante. La Roma vuole allontanare le possibili pretendenti, su tutte Juventus, Inter e Real Madrid, ed è pronta ad offrire al giocatore un contratto fino al 2025. Le trattative sono in stato avanzato, resta da trovare solo l’accordo economico. Zaniolo chiede 3 milioni a stagione più eventuali bonus, il doppio di quanto percepisce ... Leggi su zon

morena_bonezzi : RT @marco_gervasoni: A Roma si sentono discorsi cosi “sai che te dico? A me #Conte me piasce. Ce fa sta’ a casa cor smarworki. Io nun facci… - divorex82 : RT @marcellone8: Mentre qualcuno al pirellone cerca una difesa improbabile a Roma c'è chi lavora duro nella legalità a norma di legge. Apri… - DDevil977 : RT @marco_gervasoni: A Roma si sentono discorsi cosi “sai che te dico? A me #Conte me piasce. Ce fa sta’ a casa cor smarworki. Io nun facci… - justfastF1 : RT @marco_gervasoni: A Roma si sentono discorsi cosi “sai che te dico? A me #Conte me piasce. Ce fa sta’ a casa cor smarworki. Io nun facci… - Raffael71642641 : RT @marco_gervasoni: A Roma si sentono discorsi cosi “sai che te dico? A me #Conte me piasce. Ce fa sta’ a casa cor smarworki. Io nun facci… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma lavora Roma-Zaniolo, si lavora al prolungamento del contratto fino al 2025 RomaNews Covid-19 nel Lazio, registrati oggi 34 casi

“Oggi registriamo 34 casi e zero decessi. Di questi 16 sono casi di importazione: otto casi di nazionalità del Bangladesh, tre da Spagna, due da Romania, due da India e uno da Afghanistan. Tre i casi ...

MIT: De Micheli, lavoro di Enac nel 2019 è stato grandioso e la presentazione del bilancio di oggi ne è la prova

(FERPRESS) – Roma, 29 LUG – Il lavoro di Enac nel 2019 è stato grandioso e la presentazione del bilancio di oggi ne è la prova. Le politiche che stiamo mettendo in campo durante questo momento di diff ...

“Oggi registriamo 34 casi e zero decessi. Di questi 16 sono casi di importazione: otto casi di nazionalità del Bangladesh, tre da Spagna, due da Romania, due da India e uno da Afghanistan. Tre i casi ...(FERPRESS) – Roma, 29 LUG – Il lavoro di Enac nel 2019 è stato grandioso e la presentazione del bilancio di oggi ne è la prova. Le politiche che stiamo mettendo in campo durante questo momento di diff ...