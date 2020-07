Roma, senti Schick: "Voglio restare al Lipsia" (Di mercoledì 29 luglio 2020) BERLINO, GERMANIA, - Patrick Schick , attaccante di proprietà della Roma in prestito al Lipsia , in un'intervista al quotidiano tedesco Bild ha parlato del proprio futuro: "Non ho ancora disdetto l'... Leggi su corrieredellosport

Roma, 29 lug. (askanews) - "Il nostro confine meridionale si affaccia su un'area dove il rischio di flussi migratori è enorme. Ma il nostro confine è anche un confine europeo. Noi crediamo nell'Ue, ...

Rosella Sensi: 'Un errore di papà far entrare Baldini nel mondo del calcio. E su Spalletti...'

Oggi Franco Sensi avrebbe compiuto 94 anni. Giuseppe Falcao (figlio di Paulo Roberto) ha intervistato la figlia ed ex presidente della Roma Rosella, ecco le sue ...

