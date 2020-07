Roma, rientro in aula, Arcuri: ‘Gratis ogni giorno 11 milioni di mascherine a tutti gli istituti del nostro territorio’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma – “Invieremo 11 milioni di mascherine chirurgiche, gratuitamente, ogni giorno a tutte le scuole del nostro territorio”. Così il commissario straordinario Domenico Arcuri intervenuto in Commissione Cultura alla Camera sull’avvio del nuovo anno scolastico. Arcuri ha anche aggiunto che le scuole riceveranno anche “alcune quantità di gel igienizzanti, sempre a titolo gratuito, che verranno distribuiti a tutte le scuole”, oltre 40 mila plessi scolastici. Il commissario straordinario ha poi detto che ieri si è conclusa la gara bandita per la fornitura di due milioni di test sierologici rapidi per eseguire la campagna di screening del personale scolastico. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

La situazione del coronavirus oggi nel Lazio nel bollettino della Regione: un dato in netto rialzo rispetto a ieri con 34 casi nelle ultime 24 ore e zero decessi. Ieri i positivi erano solo 10.

