Roma, presentata la maglia da trasferta: esordirà questa sera contro il Torino (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Roma, attraverso un post sui propri canali social, ha presentato la maglia da trasferta per la stagione 2020/2021 in collaborazione con la Nike: sfondo bianco, “con colletto a polo rosso scuro che presenta un bordino giallorosso, chiuso da due bottoncini”. Sul petto “presente il Lupetto, nero e libero dalla classica cornice circolare giallorossa”. La maglia farà l’esordio proprio questa sera nella gara dell’Olimpico contro il Torino. I La nuova maglia esordirà questa sera in #TorinoRoma #ASRoma pic.twitter.com/6MxDKE2cFt — AS Roma (@OfficialASRoma) July 29, ... Leggi su alfredopedulla

IlmsgitSport : Roma, presentata la nuova #maglia da trasferta - ilmessaggeroit : Roma, presentata la nuova #maglia da trasferta - Know4Innovation : RT @gucci: Presentata all'interno di Palazzo Sacchetti a Roma, la collezione Gucci Epilogue di Alessandro Michele è una sperimentazione vol… - _aon_tir_ : RT @DiMarzio: #Roma, colletto giallorosso e Lupetto di Gratton Presentata la maglia away 20/21: tutte le immagini - DiMarzio : #Roma, colletto giallorosso e Lupetto di Gratton Presentata la maglia away 20/21: tutte le immagini -

Ultime Notizie dalla rete : Roma presentata Roma, presentata la seconda maglia: colletto rosso e lupetto di Gratton Corriere dello Sport Roma, ‘Dacci 50 euro e ti riconsegniamo il cellulare’: in manette due giovani estorsori

Le attività dei Carabinieri sono iniziate ieri pomeriggio, quando un 18enne albanese si è presentato in caserma e ha denunciato di essere stato avvicinato da uno dei due complici, il 21enne, che gli h ...

Smalling, lo United sceglie la linea dura. Ma c’è Vertonghen

visto che il 3 agosto bisognerà presentare la lista Uefa e anche l’ipotesi ventilata di concedere il giocatore solo per la sfida con il Siviglia sembra perdere terreno. La Roma è pronta a pagarlo 14 ...

Le attività dei Carabinieri sono iniziate ieri pomeriggio, quando un 18enne albanese si è presentato in caserma e ha denunciato di essere stato avvicinato da uno dei due complici, il 21enne, che gli h ...visto che il 3 agosto bisognerà presentare la lista Uefa e anche l’ipotesi ventilata di concedere il giocatore solo per la sfida con il Siviglia sembra perdere terreno. La Roma è pronta a pagarlo 14 ...