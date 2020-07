Roma, pino caduto lunedì a Piazza Venezia, Fiorini: ‘Desidero esprimere tutta la mia vicinanza alla signora rimasta coinvolta’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 luglio 2020 – Dai rilievi effettuati dai tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale conclusi ieri pomeriggio, risulta che il pino caduto lunedì a Piazza Venezia era interrato per circa 70 centimetri. Una situazione prodotta dai lavori di rifacimento dell’aiuola avvenuti, a quanto riferito dagli uffici del Dipartimento Tutela Ambientale, circa 10 anni fa. Ciò ha provocato il deterioramento della parte interrata del tronco e lo sviluppo di un fungo che ha quasi completamente distrutto le radici. Nulla di visibile all’esterno: il pino non mostrava alcun segno di malattia che lasciasse ipotizzare la necessità di ulteriori esami diagnostici e, del resto, anche la scheda dell’albero compilata durante il monitoraggio non ... Leggi su ilcorrieredellacitta

