Roma news – Smalling rinviata la chiusura con il Manchester United

Roma news – Fonseca vuole blindare il difensore inglese e farlo restare a Roma, allora Baldini sta cercando l'intesa con il Manchester United, ma al momento le due società sono lontane da un'accordo. Smalling quest'anno dopo un difficile inizio si è ambientato bene nella difesa dei giallorossi e al tecnico portoghese piace molto come giocatore, per questi motivi si tenterà fino all'ultimo di farlo restare nella capitale. Prima di fare il mercato in entrata la Roma deve cercare delle buone uscite, ma al momento quel fronte sembra essere fermo, e questo non favorisce i possibili acquisti da parte della società giallorossa.

Ultime Notizie dalla rete : Roma news La Roma vuole blindare Calafiori, ma sono tante le big interessate a lui RomaNews Alberi killer a Roma, il direttore della Protezione civile del Lazio: «Chiudete le strade»

Sembra che curare gli alberi di Roma equivalga a svuotare il mare con un bicchiere guardando al complesso arboreo totale della città (330 mila fusti) e agli strumenti (anche economici) nelle mani dell ...

Positivo al Covid un giocatore del Siviglia: salterà la Roma

Con un comunicato ufficiale apparso sulla pagina Twitter della società, il Siviglia ha reso noto che un suo giocatore è stato trovato positivo al Covid-19 e che sta trascorrendo il periodo di ...

