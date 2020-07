Roma, la maglia 2020/2021 da trasferta: ritorno al vecchio logo (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’AS Roma ha mostrato la nuova maglia da trasferta per la stagione 2020/2021. Nel breve filmato pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del club, si può notare una seconda maglia bianca, con il colletto giallorosso ed il vecchio logo: la Lupa. I ♥️🐺 Acquista ora la nostra nuova maglia da trasferta➡️ https://t.co/1chrihv3kQ#ASRoma pic.twitter.com/JwVCz35XYb — AS Roma (@OfficialASRoma) July 29, 2020 Leggi su sportface

