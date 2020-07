Roma, incidente sul Gra: donna resta incastrata tra le lamiere dell'auto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una donna è rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto incidentata e, per liberarla, è staro necessario l'intervento dei vigili del fuoco. È accaduto questa notte poco dopo l'una sul Raccordo ... Leggi su leggo

Corriere : «Signora, sono Francesco»: il Papa telefona alla mamma di un ragazzo morto in un incide... - matteosalvinimi : Due preghiere per i lavoratori deceduti e le loro famiglie, ma non basta: bisogna investire di più e meglio per la… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Roma, incidente sul Gra: donna resta incastrata tra le lamiere dell'auto - romasulweb : Pulizia post incidente, Roma senza appalto. Anche Zaghis ammette: 'Non tocca ad Ama, servono ditte attrezzate' - leggoit : Roma, incidente sul Gra: donna resta incastrata tra le lamiere dell'auto -

Ultime Notizie dalla rete : Roma incidente Pulizia post incidente, Roma senza appalto. Anche Zaghis ammette: "Non tocca ad Ama, servono ditte attrezzate" RomaToday Pulizia post incidente, Roma senza appalto. Anche Zaghis ammette: "Non tocca ad Ama, servono ditte attrezzate"

"Le operazioni di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità a seguito di incidenti stradali non rientrano nel perimetro delle attività regolamentate dal Contratto di Servizio tra ...

Monopattini elettrici: a Roma “tolleranza zero“?

Un atteggiamento ovviamente da censurare senza alcuna scusa, che abbinato al fatto di usarlo a Roma, città che per la sua configurazione e lo stato delle strade (se non ci sono buche ecco i ...

"Le operazioni di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità a seguito di incidenti stradali non rientrano nel perimetro delle attività regolamentate dal Contratto di Servizio tra ...Un atteggiamento ovviamente da censurare senza alcuna scusa, che abbinato al fatto di usarlo a Roma, città che per la sua configurazione e lo stato delle strade (se non ci sono buche ecco i ...