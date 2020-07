Roma, immergono i piedi nella fontana dell'Altare della Patria: maxi multa da 600 euro (Di mercoledì 29 luglio 2020) Per cercare forse refrigerio dal gran caldo hanno immerso i piedi nella fontana del Tirreno, la vasca d'acqua posta alla base delll'Altare della Patria in piazza Venezia a Roma. Per questo un uomo di ... Leggi su leggo

Per cercare forse refrigerio dal gran caldo hanno immerso i piedi nella fontana del Tirreno, la vasca d'acqua posta alla base delll'Altare della Patria in piazza Venezia a Roma. Per questo un uomo di ...

Concentrica riparte da Bonassola con la sua ottava edizione

Cinque Terre - Val di Vara - Concentrica riparte più energica che mai con una ‘battagliera’ ottava edizione: un fitto calendario di appuntamenti per riattivare finalmente lo spettacolo dal vivo - e la ...

