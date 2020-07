Roma, bonificata l’area degli ex mercati generali: fermate 5 persone straniere (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ieri mattina, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, unitamente al Reparto Mobile di Firenze e alla Polizia Scientifica, come disposto dal Questore di Roma con apposita ordinanza, hanno bonificato l’area degli ex mercati generali. Durante i controlli sono state fermate 5 persone straniere, 4 di nazionalità afgana e una di nazionalità maliana, che dormivano nell’area interessata. Accompagnate presso gli uffici dell’ufficio immigrazione per la verifica della loro posizione sul territorio Nazionale, i cittadini afgani venivano rilasciati in quanto in regola con la legge vigente, mentre il maliano veniva trattenuto per ulteriori accertamenti perché in possesso di permesso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Roma, 29 lug. (askanews) - Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, assieme al Reparto Mobile di Firenze e alla Polizia Scientifica, come disposto dal Q ...

Torpignattara, bonificata la discarica a cielo aperto alla galleria di via degli Angeli

Era diventata una vera e propria discarica a cielo aperto con cumuli di rifiuti e un odore nauseabondo. Oggi la stradina che porta alla galleria 'ex Stefer' (Società delle tranvie e ferrovie elettrich ...

