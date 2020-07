Rocco Chinnici: la testimonianza dell’unico superstite alla strage (Di mercoledì 29 luglio 2020) Rocco Chinnici, prima ancora di essere un giudice, era un marito e padre di famiglia. “Io ed Elvira eravamo ancora in pigiama. Sentimmo un boato, un’esplosione. Sembrava la fine del mondo. Era successo qualcosa di tremendo a papà. Lo capimmo subito, senza neanche affacciarci al balcone. Scendemmo precipitosamente, dal terzo piano giù per le scale. … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Chinnici Mafia, oggi la commemorazione del giudice Rocco Chinnici Quotidiano di Sicilia Mafia: domani commemorazione giudice Rocco Chinnici

DOMANI RICORRE IL 37ESIMO ANNIVERSARIO DELL’UCCISIONE DI ROCCO CHINNICI

