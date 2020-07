Rocco Casalino replica alle accuse di riciclaggio: “Settemila euro li guadagno in una settimana” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Accusato di aver speculato in borsa con il compagno José Carlo Alvarez Aguila, Rocco Casalino replica alle accuse. E lo fa affidandosi a un’intervista apparsa su La Verità. “Settemila euro li guadagno in una settimana, non ho bisogno di speculare in borsa”. Rocco Casalino nella bufera per operazioni trading. Lui replica: “guadagno 7mila euro al … L'articolo Rocco Casalino replica alle accuse di riciclaggio: “Settemila euro li guadagno in una settimana” Teleclubitalia notizie da Napoli e ... Leggi su teleclubitalia

AnnalisaChirico : La cultura del sospetto fa schifo sempre. Vi ricordate il concorso universitario del premier Conte? E il fidanzato… - meb : Per anni i 5Stelle ci hanno attaccati per ciò che hanno fatto (o NON hanno fatto) i nostri affetti più cari. Oggi c… - LegaSalvini : Rocco Casalino e Giuseppe Conte, la foto al vertice Ue: 'Tra loro nata una complicità, l'uno non può fare a meno de… - LucaBurnout : RT @ilgiornale: L’ex di Rocco Casalino è finito del mirino dell’Antiriciclaggio per operazioni sospette con una carta prepagata. Casalino l… - e_cavagna : RT @ClaudioDeglinn2: Buongiorno amici! Domanda : Ma a cosa serve Rocco Casalino ? Percepisce 168.000 € all'anno per fare cosa ? Qualcuno mi… -