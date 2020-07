Roberto D’Amico, tra surf e beach cleaning: «Il mio debito con il mare» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dalle Hawaii all’Indonesia, dalla California alle Maldive, fino al lungomare di Ladispoli. C’è un’onda speciale che increspa i mari di tutto il mondo e unisce gli amanti della natura: chi ha a cuore l’ambiente e si spende ogni giorno, anche con piccoli gesti, per la sua conservazione. Tra questi, in prima fila, c’è Roberto D’Amico, campione italiano di surf che – parallelamente agli impegni con la Nazionale – porta avanti il «Roby Cleanup», un’iniziativa per la pulizia di spiagge e fondali nata lo scorso novembre con il supporto di Save The Duck (azienda 100% animal free). «Ricordo che una forte mareggiata da sud lasciò a riva di tutto», ci racconta dal ritiro di Hossegor, in Francia. «Mi resi conto che bisognava agire subito, prima che il mare si riprendesse quella sporcizia». Leggi su vanityfair

