Ritorno al City per Boateng? Lui ammette: “Non direi di no…” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo nove stagioni il ciclo di Jerome Boateng al Bayern Monaco sembra ormai concluso. Il difensore tedesco ha conquistato otto titoli in Bundesliga e una vittoria in Champions League. Ora, però, la sua avventura pare destinata a terminare in anticipo. Il giocatore dovrebbe cambiare aria e tra le varie ipotesi sul suo futuro c'è anche l'opzione Premier League.caption id="attachment 250329" align="alignnone" width="1024" Boateng (getty images)/captionRitornoPer Boateng si tratterebbe di un vero e proprio Ritorno. Infatti il difensore è stato accostato al Manchester City, sua ex squadra. Infatti Jerome ha già militato con i Citizens nel 2010/11. Lo stesso Boateng ha commentato le ipotesi sul suo futuro ai microfoni di Sky Sport: "Non ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Ritorno al City per Boateng? Lui ammette: 'Non direi di no...' - - clikservernet : Boateng sogna il ritorno in Inghilterra: “Adoro guardare la Premier. Sono stato sfortunato al City” - Noovyis : (Boateng sogna il ritorno in Inghilterra: “Adoro guardare la Premier. Sono stato sfortunato al City”) Playhitmusic… - sportli26181512 : Mariano positivo al coronavirus, UEFA: 'Fiducia per City-Real di Champions League': La UEFA, attraverso una nota em… - MegaNerd__ : Publitalia ’80 ha pubblicato i palinsesti dei canali del gruppo Mediaset: ecco i possibili #anime di settembre e ot… -