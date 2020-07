Risultati amichevoli NBA – Gallinari e Belinelli vincono ma non convincono, Houston si gode un super Harden (Di mercoledì 29 luglio 2020) Brilla nella notte delle amichevoli NBA la stella di James Harden, rimessosi a lucido in queste ultime settimane di lockdown. Il Barba trascina letteralmente Houston nel match con Boston, segnando ben 35 punti nel successo arrivato con il punteggio di 137-112. Christian Petersen/Getty ImagesUnica nota negativa della serata per i Rockets è l’infortunio alla caviglia sinistra di Eric Gordon, caduto in malo modo sul piede di Vincent Poirier. I primi esami hanno escluso fratture, ma solo test più approfonditi determineranno i tempi di recupero di uno degli uomini più importanti per coach Mike D’Antoni. Non bene invece gli italiani impegnati nelle gare della notte, minutaggio ridotto per Danilo Gallinari nel successo dei Thunder su Portland. Foto Getty / Ronald MartinezL’azzurro ... Leggi su sportfair

