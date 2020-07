Ristoranti, arredamento, elettrodomestici: sconti per chi paga con la carta. Il piano del Governo per risollevare i consumi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le tabelle le hanno messe giù i tecnici del ministero dello Sviluppo economico, ma nei prossimi giorni toccherà a tutto il Governo decidere se tradurle in norme dentro il decreto agosto. Quello che stanzierà altri 25 miliardi per sostenere l’Italia travolta dal Covid. Queste tabelle contengono una simulazione di spesa che dice grosso modo così: se pago una cena al ristorante con il bancomat o con la carta di credito avrò diritto a uno sconto immediato, sul posto, al momento del pagamento. E così varrà per il caffè al bar, ma anche per l’acquisto di un elettrodomestico o del divano di casa. Il titolare del negozio sarà rimborsato dallo Stato, che coprirà la parte di incasso mancante con una restituzione sotto forma di cash o di credito di imposta. Le ... Leggi su huffingtonpost

La cucina tradizionale romana sbarca nel cuore di Palermo. In via Salvatore Vigo 3, in pieno centro, ha aperto i battenti il ristorante “Cacio&Pepe”. La cucina romana nel cuore di Palermo, apre “Cacio ...

Milano - La casa è il luogo in cui riposare e trascorrere piacevoli momenti di relax. Pertanto è importante che l'arredamento rispecchi il proprio stile e faccia sentire a proprio agio anche gli ospit ...

