Riparte il pellegrinaggio alla Mecca, ma in forma ridotta: accesso riservato solo a 1.000 pellegrini – Video (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 luglio)Quest’anno l’hajji, il pellegrinaggio tradizionale alla Sacra Moschea della città della Mecca, in Arabia Saudita, avrà inizio il 29 luglio e – per effetto del Coronavirus – vi potranno partecipare solo 1.000 pellegrini musulmani. Lo hanno annunciato le autorità saudite. Solitamente sono circa 2,5 milioni le persone che partecipano al rituale che, ogni anno, dura diversi giorni. Il momento dell’hajji è determinato dalla posizione della luna, secondo il calendario lunare islamico. Il mese scorso, in piena pandemia, l’Arabia Saudita ha annunciato che avrebbe tenuto un hajji “molto limitato”. Nel regno si sono registrati 253.349 contagi e 2.523 vittime, il numero più ... Leggi su open.online

