Rintracciati a Udine e Manzano 60 migranti da Pakistan e Afghanistan (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una sessantina di persone, migranti da Pakistan e Afghanistan, entrate in Italia dalla rotta balcanica, sono state rintracciate nelle ultime ore in varie zone della provincia di Udine, nei pressi del capoluogo.Martedì sera, poco dopo le 22.00, a Manzano ne sono state individuate 22; stamani, dalle 3.30 alle 5.00, a Udine, sono stati segnalati e fermati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile altri 28 cittadini stranieri. Infine, alle 6.30, personale della Questura ha bloccato altri sette soggetti su segnalazione di passanti.Dopo le operazioni di identificazione – che ha fatto emergere anche la presenza di qualche minorenne – i richiedenti asilo sono stati trasferiti al seminario arcivescovile di Pagnacco, dove trascorreranno la quarantena anti-Covid-19. Leggi su udine20

