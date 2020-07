Rinnovo Commissioni in alto mare: si va verso il rinvio a settembre. Fumata nera sulle presidenze: i nodi Esteri e Finanze bloccano l’intesa tra i giallorossi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una serie di stop and go che si protraggono per tutta la giornata di ieri: il vertice di maggioranza sul Rinnovo delle presidenze delle Commissioni di Camera e Senato viene aggiornato più volte, dalle 15 si passa alle 18,30 e poi la sera alle dieci. Ma la situazione era già chiara in mattinata dopo la riunione tra i capigruppo che si è svolta al Senato, descritta come ancora “in alto mare”. Mentre procede spedita la messa a punto per la definizione del Piano di riforme e di investimenti legati al Recovery Fund da presentare in Europa entro metà ottobre – ieri sera si come preannunciato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, si è svolta la prima riunione operativa del Comitato interministeriale per gli Affari europei (Ciae) – ... Leggi su lanotiziagiornale

DeLuciaDanila : In Senato: il Premier su ulteriori iniziative relative all’emergenza Covid,discussione su scostamento di Bilancio e… - sandralilamaya : @Zorochan_1 @battitomilan7 Ti do ragione in generale sulle colpe di SB e AG ma nel caso Donnarumma mi sa che fu Rai… - Smg_1908 : @GiovaB95 Però il rinnovo annuale non ha senso, se non di lucrare con le commissioni per Zio Mino. - _LordJack : @marcullo02 Ely ?? 8 milioni di commissioni per il rinnovo ricordiamolo - Staffetta : Dalla prima pagina - Senato, nuovo tentativo per l'elezione dei presidenti di commissione: Nuovo tentativo per il r… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Commissioni Commissioni parlamentari, nuova fumata grigia: slitta il rinnovo Il Sole 24 ORE Commissioni parlamentari, l'ennesima fumata nera nel governo

e della commissione Finanze di Palazzo Madama (al cui timone fino a qualche tempo fa vi era Alberto Bagnai). Ecco, entro la fine del mese le due cariche sarebbe dovute essere rinnovate, con un occhio ...

"Pure Marattin, no!". 5 stelle avvelenati: "Stiamo cedendo troppe commissioni"

“Siamo avvelenati”. Un deputato M5S, coinvolto nel puzzle del rinnovo delle presidenze di commissioni, descrive con queste parole lo stato d’animo all’interno del gruppo. Dopo un mese di trattative e ...

e della commissione Finanze di Palazzo Madama (al cui timone fino a qualche tempo fa vi era Alberto Bagnai). Ecco, entro la fine del mese le due cariche sarebbe dovute essere rinnovate, con un occhio ...“Siamo avvelenati”. Un deputato M5S, coinvolto nel puzzle del rinnovo delle presidenze di commissioni, descrive con queste parole lo stato d’animo all’interno del gruppo. Dopo un mese di trattative e ...