Rinnovo Comitato Regionale | a Benevento il presidente nazionale dell’UNPLI

Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il presidente nazionale dell'Unpli (Unione nazionale pro loco d'Italia), Antonino La Spina, prenderà parte all'assemblea Regionale delle pro loco campane per il Rinnovo del Comitato Regionale, che si svolgerà dopo 10 anni nel capoluogo sannita, domenica 2 agosto, dalle 9.30, nel cinema teatro di via Traiano. Saranno tre gli eletti in rappresentanza del Sannio. Ordine del Giorno: Approvazione Verbale seduta precedente Comunicazioni del presidente Elezione Ufficio di Presidenza Elezione presidente Regionale Elezione Consiglio Regionale Elezione Collegio dei Probiviri

