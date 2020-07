Riccardo Scamarcio papà: è nata la sua prima figlia avuta dalla compagna Angharad Wood, nome top secret (Di mercoledì 29 luglio 2020) Grande emozione per Riccardo Scamarcio che è diventato papà per la prima volta! E’ nata la figlia avuta dalla compagna Angharad Wood con la quale fa coppia fissa da due anni. A renderlo noto è stato il settimanale Diva e Donna che ha pubblicato nell’ultimo numero la paparazzata dell’attore insieme al fratello ed alla compagna... L'articolo Riccardo Scamarcio papà: è nata la sua prima figlia avuta dalla compagna Angharad Wood, nome top secret proviene ... Leggi su blogtivvu

Profilo3Marco : RT @tempoweb: #Scamarcio presto papà. Così #LauraChiatti spiffera tutto #gossip #29luglio #angharadwood - blogtivvu : Riccardo Scamarcio papà: nata figlia avuta da compagna Angharad Wood - LIDAMUGNAI : RT @SkyTG24: Riccardo Scamarcio e Angharad Wood sono diventati genitori, è nata la loro prima figlia - oden932 : RT @SkyTG24: Riccardo Scamarcio e Angharad Wood sono diventati genitori, è nata la loro prima figlia - SkyTG24 : Riccardo Scamarcio e Angharad Wood sono diventati genitori, è nata la loro prima figlia -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Scamarcio

Ormai non ci sono più dubbi: Riccardo Scamarcio diventerà papà per la prima volta e a confermalo è stata la collega Laura Chiatti, che gli ha dedicato parole dolcissime. L’attrice ha ...Sarà Alessandro Siani il protagonista della tredicesima edizione di “Marateale”, la manifestazione dedicata alla settima arte in presenza dopo il lockdown. La kermesse, che fino allo scorso anno porta ...