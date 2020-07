Riccardo Scamarcio, è nata! L’attore papà: le prime foto. E il nome… (Di mercoledì 29 luglio 2020) Riccardo Scamarcio papà! La prima figlia dell’attore pugliese è nata da poco a Roma, come fa sapere il settimanale Diva e Donna che immortala Scamarcio mentre raggiunge la clinica insieme al fratello. E dire che la conferma della dolce attesa della sua compagna, l’inglese 46enne Angharad Wood non è mai arrivata. Il gossip è esploso di recente, dopo le foto apparse sempre su Diva che immortalavano lei, manager della Travistock Wood, società che cura attori e scrittori tra cui spiccano Dustin Offman, Eva Green, Dominic West e Alessandra Mastronardi, col pancione e con la fede al dito. Sì, Scamarcio e la Wood si sarebbero sposati in gran segreto prima di diventare genitori di una bambina. (Continua dopo la foto) La conferma del lieto ... Leggi su caffeinamagazine

