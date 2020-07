Riccardo Scamarcio è diventato papà: come si chiama la sua primogenita? (Di mercoledì 29 luglio 2020) Questo articolo Riccardo Scamarcio è diventato papà: come si chiama la sua primogenita? . Ottima notizia per Riccardo Scamarcio, l’attore finalmente ha raggiunto il sogno della paternità ed è nata la sua primogenita. Ecco tutte le informazioni. L’attore Riccardo Scamarcio è finalmente diventato papà ed è arrivata infatti la notizia della nascita della sua primogenita, una femminuccia. Da qualche tempo era stato già annunciato che lui e la fidanzata … Leggi su youmovies

clikservernet : Riccardo Scamarcio: è nata la figlia dell’attore, Laura Chiatti: “Sono sicura che impazzirà” - Noovyis : (Riccardo Scamarcio: è nata la figlia dell'attore, Laura Chiatti: 'Sono sicura che impazzirà') Playhitmusic - - zazoomblog : Riccardo Scamarcio è diventato papà: fiocco rosa per l’attore - #Riccardo #Scamarcio #diventato #papà: - zazoomblog : Riccardo Scamarcio: è nata la figlia dellattore Laura Chiatti: Sono sicura che impazzirà - #Riccardo… - IsaeChia : #LauraChiatti rivela quali sono le storie che più l’hanno appassionata nell’ultima edizione di ‘#TemptationIsland’… -