Riccardo Scamarcio diventa papà: le tenere parole di Laura Chiatti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ormai non ci sono più dubbi: Riccardo Scamarcio diventerà papà per la prima volta e a confermalo è stata la collega Laura Chiatti, che gli ha dedicato parole dolcissime. L’attrice ha raccontato in una lunga intervista al settimanale Chi della felicità che sta provando per l’amico, in questo momento così importante della sua vita: Sono sicura che impazzirà. Ci conosciamo da 20 anni, siamo come fratelli, ha un’anima profonda. Sono felice per lui, sarà un padre pazzesco. Le parole della Chiatti lasciano trapelare una grande gioia per Riccardo Scamarcio, a cui è legata da un affetto profondo. I due infatti hanno lavorato insieme in tantissimi film, e la loro ... Leggi su dilei

