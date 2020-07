Riccardo Muti passa il testimone della sua arte “italiana” ai giovani (Di mercoledì 29 luglio 2020) Teatro Alighieri, Ravenna. Una mattina di luglio. Comincia una nuova giornata con Riccardo Muti e la sua Italian Opera Academy, dal 2015 il modo con cui il grande maestro ha deciso, nel pieno del suo lavoro intenso in ogni parte del mondo, fino allo stop obbligato di questi mesi, di cominciare a passare il testimone.Di più: di passare un gusto, un mondo, una cultura musicale ricevuta, quella del teatro musicale italiano, ripulita di ogni incrostazione e liberata dagli orpelli di una “tradizione” esecutiva che è arrivata a velarne la grandezza. Stasera sarà lui a guidare l’Orchestra giovanile Cherubini in teatro, davanti al pubblico, in una serata di brani scelti da “Cavalleria rusticana” e “Pagliacci“, ma ... Leggi su huffingtonpost

