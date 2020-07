Riccardi Scamarcio presto papà. Così Laura Chiatti spiffera tutto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cicogna in arrivo. Riccardo Scamarcio diventa papà. “Sono sicura che impazzirà. Ci conosciamo da 20 anni, siamo come fratelli, ha un'anima profonda. Sono felice per lui, sarà un padre pazzesco”, racconta Laura Chiatti in un'intervista a Chi dove si sbilancia e dice che Scamarcio diventerà padre a breve. La sua compagna, Angharad Wood, è in dolce attesa. Il parto è previsto per agosto: Angharad ha 46 anni ed è una manager inglese. Scamarcio, invece, ha ritrovato il sorriso dopo la storia con Valeria Golino. Leggi su iltempo

