Retroscena Messi-Inter, c’è un particolare che fa sognare i tifosi: le parole di Marotta un film già visto (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Cristiano alla Juve? È una suggestione. Perché un conto è sognare e i tifosi hanno tutto il diritto di farlo, un conto è comprarlo. La realtà è che è impossibile chiudere per noi un’operazione del genere. Per noi, come per ogni squadra italiana, ci sarebbero dei costi fuori da ogni parametro e un rischio d’impresa altissimo”. Era il 17 gennaio 2018 e così parlava a Sky Beppe Marotta, allora A.D. della Juventus, in merito ad una possibile trattativa tra i bianconeri e Ronaldo. Vi ricorda qualcosa? Non ci vuole molto a capire. Cambiano le squadre, cambiano gli Interpreti, ma non cambiano le strategie dell’Interlocutore, che a questo punto fanno pensare. Marotta parlava di un possibile approdo di ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena Messi Messi all’Inter, il retroscena del Mundo Deportivo sulla presunta trattativa CalcioToday.it Diletta Leotta tradita dal fidanzato Daniele Scardina? Il retroscena sulla rottura

che continua ad essere comunque molto presente sui social e continua a promuovere il suo lavoro per Dazn. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del ...

Osimhen al Napoli, il retroscena dell'ex agente: "Non voleva andare in Italia"

L'ex agente di Victor Osimhen svela i retroscena della trattativa con il Napoli: "Non voleva l'Italia, è stato decisivo Koulibaly".

che continua ad essere comunque molto presente sui social e continua a promuovere il suo lavoro per Dazn. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del ...L'ex agente di Victor Osimhen svela i retroscena della trattativa con il Napoli: "Non voleva l'Italia, è stato decisivo Koulibaly".