Regno Unito compra 60mln di dosi vaccino covid da Sanofi e Gsk (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il governo di Londra ha siglato un accordo con il gruppo farmaceutico francese Sanofi e quello britannico GlaxoSmithKline (Gsk). Sono in corso colloqui per garantire l'accesso al prodotto a livello mondiale. Si tratterebbe di una fornitura di 60 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus. E lo riferisce Skynews. I due gruppi farmaceutici sostengono …

Londra, 29 lug 09:28 - (Agenzia Nova) - Il leader del Partito laburista britannico, Keir Starmer, ha esortato il governo a sostenere le località turistiche del Regno Unito in seguito a un aumento del ...

Frenesia da vaccino. Per la Russia è "quasi pronto", Londra prenota già 60 milioni di dosi

Dagli Usa alla Russia al Regno Unito, mette il turbo la corsa al Santo Graal contro Covid-19. Se il presidente Trump lo vorrebbe già a ottobre, da usare anche come arma elettorale, sorprese potrebbero ...

