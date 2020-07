Regione Lazio, vaccino anti influenzale ed anti pneumococcico: ecco per chi sarà obbligatorio (Di mercoledì 29 luglio 2020) A partire dal 15 settembre la vaccinazione anti influenzale ed anti pneumococcica sarà obbligatoria sia per i cittadini over 65 sia per il personale sanitario. E’ questo quanto prevede l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, su proposta dell’assessore alla sanità Alessio D’Amato. In caso di mancata vaccinazione per gli over 65 sarà impossibile accedere ai centri anziani o presso altri luoghi di aggregazione ove non sia possibile il mantenimento della distanza di sicurezza. Mentre il personale sanitario sarà considerato temporaneamente non idoneo allo svolgimento della mansione lavorativa, ai sensi del Dg.81. E’ inoltre fortemente raccomandato il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

