Regione, fondi alla scuola dell’infanzia e alle paritarie (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAccompagnare la ripartenza del sistema scolastico per i bambini da 0 a 6 anni dopo l’emergenza Covid. É una delle finalità della delibera, approvata dalla Giunta Regionale, per la programmazione delle risorse per l’attuazione del Sistema Integrato per l’educazione e l’istruzione che, per la prima volta, ha destinato 10 milioni di euro anche alle scuole paritarie private. La Regione ha ripartito la quota di 33 milioni di fondi Miur spettanti alla Campania per il 2020, tra scuole statali e paritarie. alle prime, in base alla percentuale sul totale regionale di bambini tra 0-6 anni residenti in ciascun Ambito vanno 23 milioni per l’attivazione dei servizi ... Leggi su anteprima24

Uno dei borghi più belli d’Italia, punta di diamante del Parco delle Dolomiti Lucane, il piccolo paese di Castelmezzano – provincia di Potenza – è molto più di un comune storico della Basilicata. Per ...

E così si aumentano i nemici: il Parco, il Governo Centrale, la Regione, l’Università ... in questi anni una funzione di riorganizzazione e di rilancio delle idee di fondo che danno un senso compiuto ...

