Reggiana, Spanò si ritira a 26 anni: il motivo spiegato in un post (Di mercoledì 29 luglio 2020) La laurea l’ha conseguita il giorno dopo la finale playoff contro il Bari che ha promosso la sua Reggiana in Serie B. Alessandro Spanò era il capitano. Era: il passato non è stato inserito a caso. Il calciatore, oggi 26 anni, si è ritirato dal calcio giocato. Una scelta insolita, proprio quando il palcoscenico del grande calcio era lì pronto ad accoglierlo. Spanò ha deciso di continuare la sua carriera universitaria accantonando l’idea di giocarsi la Serie B. Una decisione inedita per un calciatore– peraltro giovane- che si appresta a vivere la sua stagione più importante. Evidentemente il fascino degli studi e la prospettiva di un lavoro appagante lo hanno spinto lontano dal campo. Perché Spanò ha lasciato il calcio I motivi che hanno spinto Spanò a ... Leggi su italiasera

Alessandro Spanò, capitano della Reggiana promossa in Serie B e neolaureato, lascia il calcio a 26 anni per proseguire gli studi con una borsa di studio a Shanghai

