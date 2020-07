Reggiana, il calciatore Alessandro Spanò si ritira a 26 anni: vuole studiare (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il mondo del calcio assiste ad un clamoroso cambio di rotta del calciatore della Reggiana, Alessandro Spanò: lascia il calcio per studiare Colpo di scena in casa Reggiana. Dopo la promozione in Serie B conquistata una settimana con la vittoria nella finale playoff contro il Bari, arriva l’inaspettata notizia. Il capitano della squadra,Alessandro Spanò, ha deciso di lasciare il calcio a soli 26 anni per continuare il suo percorso di studi. Solo pochi giorni fa l’ormai ex calciatore, si è laureato in economia e management all’Università Niccolò Cusano. A convincere il giocatore ad appendere gli scarpini al chiodo sarebbe stato il raggiungimento di una borsa di studio in una business school ... Leggi su bloglive

