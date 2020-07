Reggiana, capitan Spanò si ritira dopo la promozione in Serie B (Di mercoledì 29 luglio 2020) REGGIO EMILIA - Alessandro Spanò , capitano della Reggiana , intraprenderà una nuova strada dopo la promozione in Serie B degli emiliani, e la sua laurea, arrivata il giorno dopo il trionfo del Mapei ... Leggi su corrieredellosport

REGGIO EMILIA - Alessandro Spanò, capitano della Reggiana, intraprenderà una nuova strada dopo la promozione in Serie B degli emiliani (e la sua laurea, arrivata il giorno dopo il trionfo del Mapei St ...

Una B conquistata ai playoff solo una settimana fa, una laurea conseguita il giorno dopo, con tanto di complimenti da parte del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Poi, quasi un fulmine a ciel se ...

