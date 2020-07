Reggiana, Capitan Spanò lascia: “Ora voglio studiare” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Il mio destino si è intrecciato con quello di questa città, mi ha chiesto di fare un viaggio fianco a fianco e accompagnarla in vetta, dove merita. Ce l’abbiamo fatta insieme. Quella finale, come nemmeno nelle migliori sceneggiature, è stata la mia ultima partita. l mio destino è compiuto. Ma ora è arrivato il momento di seguire il cuore: ci sono altre parti di me che sgomitano; è arrivato il momento di prendere un’altra strada che mi porterà lontano dal calcio“. Queste le dichiarazioni di Alessandro Spanò, Capitano della Reggiana, che dopo la promozione in Serie B della Reggiana ha preso una decisione che ha spiazzato tutti: lasciare il calcio per continuare a studiare. “Ho ottenuto una borsa di studio in una business school ... Leggi su sportface

