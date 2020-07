Recovery, la risoluzione di maggioranza lascia aperta l’ipotesi Mes: “Valutare l’utilizzo degli strumenti già resi disponibili dall’Ue” (Di mercoledì 29 luglio 2020) La maggioranza lascia ancora in sospeso il dibattito sul Mes: “Prevedere l’utilizzo, sulla base dell’interesse generale del Paese e dell’analisi dell’effettivo fabbisogno, degli strumenti già resi disponibili dall’Unione europea per fronteggiare l’emergenza sanitaria”. Così recita il compromesso raggiunto tra le forze politiche che sostengono il governo nella risoluzione di maggioranza sul Piano nazionale di riforma che sarà votata dal Senato nel pomeriggio. Il documento impegna l’esecutivo a valutare se sia necessario utilizzare il pacchetto di misure approvato a Bruxelles, che comprende lo strumento ‘Sure‘ contro la disoccupazione, il fondo della Bei e appunto il ... Leggi su ilfattoquotidiano

berlusconi : Ho votato al Parlamento europeo la risoluzione per il Recovery Fund. Ci siamo battuti fin dal principio per questo… - ForzaItaliaBerg : RT @berlusconi: Ho votato al Parlamento europeo la risoluzione per il Recovery Fund. Ci siamo battuti fin dal principio per questo risultat… - Greg_Fontana : RT @berlusconi: Ho votato al Parlamento europeo la risoluzione per il Recovery Fund. Ci siamo battuti fin dal principio per questo risultat… - mysonicnation : RT @AndreaRoventini: Sono stato attaccato anche personalmente da troll e alcuni economisti per aver scritto che 'la frugalità è stupidità',… - NicolaMelloni : RT @AndreaRoventini: Sono stato attaccato anche personalmente da troll e alcuni economisti per aver scritto che 'la frugalità è stupidità',… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery risoluzione Recovery, la risoluzione di maggioranza lascia aperta l’ipotesi Mes: “Valutare l’utilizzo… Il Fatto Quotidiano L’emergenza migranti farà perdere le Regionali al Pd

Migranti fund. Alla fine sempre lì si ritorna. La questione degli sbarchi che va e viene rimane la spada di Damocle che determinerà la vittoria di uno o dell’altro partito. Più delle questioni economi ...

Conte al Senato: «Proroga stato emergenza inevitabile»

La proroga dello stato di emergenza è non è «una torsione autoritaria», è una misura «legittima e inevitabile perché il virus continua a circolare». Il premier Giuseppe Conte, in Aula a Palazzo Madama ...

Migranti fund. Alla fine sempre lì si ritorna. La questione degli sbarchi che va e viene rimane la spada di Damocle che determinerà la vittoria di uno o dell’altro partito. Più delle questioni economi ...La proroga dello stato di emergenza è non è «una torsione autoritaria», è una misura «legittima e inevitabile perché il virus continua a circolare». Il premier Giuseppe Conte, in Aula a Palazzo Madama ...