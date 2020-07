Recovery Fund credito privilegiato, cosa vuol dire? Gualtieri tra le righe ammette che è come il Mes (Di mercoledì 29 luglio 2020) “privilegiato”: in questo modo viene definito il credito del Recovery Fund. Ma cosa significa? vuol dire che i fondi andranno ripagati con precedenza rispetto agli altri creditori dell’Italia. Prima di tutti, insomma. E così in un attimo ci ritroviamo con un MES 2.0. Lo ha dichiarato, con estrema leggerezza, il ministro dell’economia e delle Finanze Roberto Gualtieri durante la sua audizione su Pnr e scostamento alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Per settembre, inoltre, ha fatto sapere di aver fissato, insieme alla Nota di Aggiornamento del DEF, l’appuntamento con la “strategia di rientro dall’elevato debito pubblico”. >>Leggi anche: Stato d’emergenza ... Leggi su urbanpost

borghi_claudio : ***** *ATTENZIONE* ***** Il ministro gualtieri in audizione rivela che i prestiti del Recovery Fund avranno caratt… - borghi_claudio : La novità sulla seniority di Recovery Fund (e anche del SURE!!!) è informazione gravissima e non è affatto 'cosa sc… - borghi_claudio : Attenzione: quanto detto da gualtieri sullo status di creditore privilegiato del recovery fund è di importanza capi… - daninovaro : RT @borghi_claudio: Se aveste dei dubbi: ecco i documenti ufficiali che specificano come i prestiti dei fondi europei prima del MES non ave… - FacchiniAlberto : RT @borghi_claudio: Attenzione: quanto detto da gualtieri sullo status di creditore privilegiato del recovery fund è di importanza capitale… -