Recensione Spies & Lies: Il nemico è alle porte (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nella Recensione di Spies & Lies scoprirai come guidare il tuo esercito nell’invasione del campo nemico, mettendo in atto finissime tecniche di spionaggio Negli ultimi mesi la GateOnGames ha localizzato in Italia alcuni giochi della casa editrice Jumbo. In questo articolo andiamo a parlare nello specifico di Spies & Lies, un gioco di astuzia e strategia. In Spies & Lies dobbiamo riuscire a raccogliere più informazioni possibili sulla strategia messa in atto dall’esercito avversario per poter raggiungere il nostro scopo, cioè quello di far infiltrare le nostre spie nel territorio nemico per raggiungere la bandiera o almeno ... Leggi su tuttotek

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Spies Spies & Lies, la recensione: il nuovo gioco basato sulla storia di Stratego Tom's Hardware Italia