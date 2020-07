Real Madrid, Benzema: «Sogno il Pallone d’oro» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, ha parlato dei suoi sogni nel cassetto Karim Benzema, attaccante principe del Real Madrid campione di Spagna, ha risposto alle domande dei fan attraverso il suo canale YouTube ufficiale. Pallone D’ORO – «Se penso al Pallone d’oro? Certamente. Fin da piccolo l’ho sempre sognato. Credo che per un giocatore professionista sia normale pensarci. Però devo dire che non mi rompo la testa. Nel senso che ci penso ma non è un pensiero fisso che mi rovina la giornata e mi impedisce di dormire la notte». DRIBBLATORI – «I primi cinque dribblatori secondo me? Beh, ne basta uno: Neymar. Mi fermo qui». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

