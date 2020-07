Real Madrid, Benzema: “Sogno il Pallone d’Oro. I cinque migliori dribblatori? Ne basta uno, Neymar” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Fresco della conquista della Liga e con una Champions League ancora tutta da giocare, Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, ha risposto alle domande dai fan tramite il suo canale ufficiale di Youtube svelando le sue preferenze, soprattutto calcistiche: “Se penso al Pallone d’Oro? Certamente. Fin da piccolo l’ho sempre sognato. Credo che per un giocatore professionista sia normale pensarci. Però devo dire che non mi rompo la testa. Nel senso che ci penso ma non è un pensiero fisso che mi rovina la giornata e mi impedisce di dormire la notte. I primi cinque dribblatori secondo me? Beh, ne basta uno: Neymar. Mi fermo qui. Con quali giocatori mi sarebbe piaciuto giocare? Sicuramente con Ronaldo, il Fenomeno, e ... Leggi su sportface

