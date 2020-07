Ratched: Netflix annuncia la nuova serie di Ryan Murphy con Sarah Paulson (Di mercoledì 29 luglio 2020) Netflix annuncia Ratched, la serie sul personaggio di Qualcuno volò sul nido del cuculo che vede protagonista Sarah Paulson con Sharon Stone e Cynthia Nixon. Netflix annuncia che Ratched, la nuova serie di Ryan Murphy in 8 episodi e con protagonista Sarah Paulson, sarà disponibile su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 18 settembre. La serie è ispirata all'iconico e indimenticabile personaggio dell'infermiera Ratched di Qualcuno volò sul nido del cuculo, creato da Evan Romansky. Creata da Ryan ... Leggi su movieplayer

NetflixIT : La storia di Mildred Ratched, prima ancora di diventare l'iconica infermiera di Qualcuno volò sul nido del cuculo.… - kmhngjng_ : RT @NetflixIT: La storia di Mildred Ratched, prima ancora di diventare l'iconica infermiera di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Con Sarah… - Il_Nerdastro : Qualcuno volò sul nido di #Netflix. In #Ratched, la nuova serie di #RyanMurphy, scopriremo la storia di Mildred Rat… - hasDarkHorse : RT @NetflixIT: La storia di Mildred Ratched, prima ancora di diventare l'iconica infermiera di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Con Sarah… - DrApocalypse : #Ratched, la nuova serie di Ryan Murphy con Sarah Paulson dal 18 settembre su Netflix - poster e foto… -