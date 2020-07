Ranieri: «Un altro anno di contratto si ma voglio garanzie sul futuro» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ranieri ha parlato al termine della gara con il Milan persa per 4-1, un passivo pesante, tuttavia il focus rimane sul futuro Ranieri ha parlato al termine della gara con il Milan persa per 4-1, un passivo pesante, tuttavia il focus rimane sul futuro. garanzie SUL futuro – «Io ho un altro anno di contratto, non devo farlo per forza. Anzi, se fossi furbo, pretenderei un altro anno di contratto, ma prima voglio vedere che squadra potremo avere l’anno prossimo. Ferrero mi ha detto che cercherà di fare il possibile, perché è stato lui il primo a soffrire e non vorrà soffrire nuovamente la prossima stagione. Mi ... Leggi su calcionews24

