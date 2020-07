Rai, Varriale: "L'intervento su Maksimovic andava rivisto al VAR. Sul Barça..." (Di mercoledì 29 luglio 2020) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto il giornalista Rai Enrico Varriale con cui si è approfondito le varie tematiche di casa Napoli: “Bisogna contestualizzare le frasi che si dicono nei conv ... Leggi su tuttonapoli

NinoJfc : @ArturoMinervini Infatti fossi in te mi candiderei per un degno posto nel servizio pubblico. Se Varriale legge i tu… - Marmat83 : Questi hanno Varriale che comanda in Rai e parlano di dignità del servicio pubblico. CHIAGNEFFOTTISMO. - Dario81207224 : @gennirotolo @pisto_gol @MarcoTardelli82 Lollobrigida fa schifo e sul direttore di RAI sport tale varriale fa ancora più schifo..... - moricequoque : @ArturoMinervini Parli del servizio pubblico, lo stesso servizio pubblico che vede Enrico Varriale vice direttore d… - cosimosimone2 : RT @77Gobbo: @ArturoMinervini Mamma mia quanto sei ridicolo.. Dalle tue dichiarazione stai puntando al posto di vicedirettore della redazio… -