Rai, Andrea Vianello nuovo direttore di Rai News 24: voto unanime del Cda (Di mercoledì 29 luglio 2020) Andrea Vianello è il nuovo direttore di Rai News 24 con il voto unanime del cda Rai, la cui riunione è ancora in corso. Vianello subentra così ad Antonio Di Bella che potrebbe, per il momento, ...

Andrea Vianello è il nuovo direttore di Rai News 24 con il voto unanime del cda Rai, la cui riunione è ancora in corso. Vianello subentra così ad Antonio Di Bella che potrebbe, per il momento, ...Via libera del cda Rai alla nomina di Andrea Vianello alla guida di Rainews. La proposta, secondo quanto si apprende, è stata approvata all'unanimità. L'ex direttore di Rai3 prende il posto di Antonio ...