Raffaella Carrà clamorosa rivelazione “Sono pazza di te…” basta con questo segreto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il commento di Raffaella Carrà sul social è sorprendente, la conduttrice e cantante afferma di essere pazza della Juve Un commento di Raffaella Carrà fatto sul social in occasione della vittoria sulla Sampdoria per 2 a 0 di ieri sera ha sorpreso molto. La Juventus ha vinto il suo nono scudetto consecutivo, un record assoluto per il campionato italiano. Tuttavia, anche se la vittoria ai tifosi appare normale diversi vip hanno inneggiato sui social, complimentandosi con la Vecchia Signora. Fra questi a sorpresa anche Raffaella Carrà ha dedicare alla squadra un suo pezzo variandolo apposta per la vittoria conseguita dalla Juve. Nel suo motivetto la carrà ha detto che sembra incredibile ma è pazza di lei, per dire che ama moltissimo la Juventus. Altri vip oltre alla ... Leggi su kontrokultura

