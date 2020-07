Quelle competenze digitali che possono fare la differenza (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ce ne sono diverse e nell'attuale scenario lavorativo sono fondamentali, ai Visionary Day un webinar per conoscerle Leggi su media.tio.ch

Quando si parla di produttività e valore aggiunto, non si può trascurare l’importanza delle competenze. Purtroppo, quest’anno, l’Italia si assesta all’ultimo posto in termini di “dimensione del capita ...

Repower: il concetto di città evolve, nuova sfida per gli alberghi

Il design è un acceleratore della smart city. Emergono inediti profili professionali per i quali si rendono necessarie nuove competenze nel settore automotive Repower, attivo nel settore energetico e ...

