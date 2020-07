Quanto guadagna Attilio Fontana: stipendio e patrimonio del governatore (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dal coronavirus all’inchiesta sulla fornitura di camici e materiale sanitario: nel 2020 il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è stato letteralmente nell’occhio del ciclone. governatore della regione italiana più colpita dal Covid-19, ora è al centro di un’indagine della Procura di Milano legata a una fornitura di camici e materiale sanitario dalla società Dama gestita dal cognato Andrea Dini. Tutto questo senza dimenticare l’inchiesta sulle tangenti in regione, per la quale è indagato per abuso d’ufficio nell’aver nominato in Regione il socio Luca Marsico, avvocato come lui. Attilio Fontana: da sindaco di Varese a presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è ... Leggi su termometropolitico

brongosalvatore : RT @neXtquotidiano: Quanto guadagna il Nord con i pazienti che arrivano dal Sud - LucaSalvarani11 : RT @neXtquotidiano: Quanto guadagna il Nord con i pazienti che arrivano dal Sud - beretta_gio : RT @neXtquotidiano: Quanto guadagna il Nord con i pazienti che arrivano dal Sud - neXtquotidiano : Quanto guadagna il Nord con i pazienti che arrivano dal Sud - Paolotoppplayer : @MarcoZironi8 @vitocrimi @GiuseppeConteIT La cosa che mi fa incazzare è che lo stato di emergenza permetterebbe in… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto guadagna Nick Aldis rivela quanto guadagna come NWA World Heavyweight Champion The Shield Of Wrestling Il bilancio semestrale di Christie's, Sotheby's e Phillips segna -49%

Il Covid 19 ha colpito pesantemente il business delle case d'aste internazionali. Nella prima metà del 2020, Christie's, Sotheby's e Phillips hanno perso quasi la metà del fatturato, secondo quanto ri ...

Bari femminile, chi sono le giocatrici della Pink Bari calcio

Pink Bari calcio femminile, chi sono le giocatrici. Classifica,rosa, allenatore della squadra del bari partecipante al campionato di serie a. Bari femminile, la squadra di calcio nota anche con il nom ...

Il Covid 19 ha colpito pesantemente il business delle case d'aste internazionali. Nella prima metà del 2020, Christie's, Sotheby's e Phillips hanno perso quasi la metà del fatturato, secondo quanto ri ...Pink Bari calcio femminile, chi sono le giocatrici. Classifica,rosa, allenatore della squadra del bari partecipante al campionato di serie a. Bari femminile, la squadra di calcio nota anche con il nom ...